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Dünya Rus ordusuna şok! Ukrayna İHA ile pusuya düşürdü
Dünya

Rus ordusuna şok! Ukrayna İHA ile pusuya düşürdü

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna, Rus askerlerinden oluşan konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla pusuya düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:16:00 - 2022-03-30 16:23:02

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü.

Rusya’nın Ukrayna genelindeki saldırıları sürerken, Ukrayna askerleri Rus ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukraynalı askerlerin insansız hava aracı (İHA) destekli sürdürdükleri operasyonlarda Rus askeri konvoyunu pusuya düşürdüğü görülüyor.

Çok sayıda Rus askeri öldürüldü

Birçok Rus zırhlısının imha edildiği operasyonda, çok sayıda Rus askeri de öldürüldü. Operasyonda imha edilen askeri araçlara ve ölen Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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