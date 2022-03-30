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Dünya Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı
Dünya

Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 05:38:00 -
Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna’da yoğun bir şekilde hissedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait ekiplerin yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken, yangının patlamalar ile beraber devam ettiği açıklandı. Belgorod Valisi Viaçeslav Gladkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Belgorod bölgemizde patlama sesleri duyuldu. Kırasniy Oktyabır köyü yakınlarında meydana geldi" ifadelerini kaydetti. Rus basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre depoda görevli 4 Rus askerinin yaralandığı ve yaralı Rus askerlerinin hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

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