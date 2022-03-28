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Dünya Rus ordusu, petrol deposunu vurdu
Dünya

Rus ordusu, petrol deposunu vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:19:00 -
Rus ordusu, petrol deposunu vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Rivne bölgesindeki bir petrol deposunu füzelerle vurduğu bildirildi.

Rivne Valisi Vitaliy Koval, yaptığı açıklamada, "Düşman yine Rivne bölgesine füze saldırısı düzenledi. Yine petrol deposu vuruldu. Devlet Acil Servisi ve kimya laboratuvarı ekipleri olay yerinde." dedi.

Koval, saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, vatandaşlara sığınaklarda kalma uyarısında bulundu.

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