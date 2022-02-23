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Dünya Rus orduları Ukrayna'ya girmeye başladı
Dünya

Rus orduları Ukrayna'ya girmeye başladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, işgalci Rus ordularının Ukrayna topraklarına girmeye başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 10:13:00 - 2022-02-23 10:43:14
Rus orduları Ukrayna'ya girmeye başladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya ile sınır bölgesinde ve ülkenin doğusunda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın Minsk Anlaşmasını ihlal ederek işgal girişimini başlattığını açıkladı.

Rusya'nın 4 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini belirten Bodnar, sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir zaiyat yaşanmadığını açıkladı.

Bodnar ayrıca Rusya'nın sınır etrafındaki askeri hazırlıklarını artırarak işgali artırarak farklı rotalar üzerinden askeri operasyon başlatabileceğini söyledi.

Bodnar ayrıca girişimler ile ilgili de "Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, şunları söyledi:

“Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bizim için önemli olan Ukrayna’nın savunmasını sağlamak. Savaşa körükle giden hükümetini Rus halkı yargılayacak."

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