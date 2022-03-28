Rus Oligark dahil Ukrayna müzakere ekibi ile ilgili kritik iddia: Zehirlendiler

Rus oligark ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri göstererek rahatsızlandıkları ileri sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Moskova, Lviv ve diğer şehirlerde müzakerelere katılarak ara buluculuk yapan Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı bir ekip, ay başında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir toplantı düzenledi. Toplantıdan sonra Abramoviç ve heyette yer alan aralarında iki üst düzey Ukraynalı isim, göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Zehirlenme belirtileri gösterenler, bu olay için Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabalarını sabote etmeye çalışan Moskova'daki radikal grupları suçladı.

Hayati tehlikeleri yok

Öte yandan kaynaklar, Abramoviç ve aralarında Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov'un da bulunduğu Ukraynalı müzakerecilerin hayati tehlike taşımadığı, Abramoviç ile bire bir görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de hastalıktan etkilenmediğini aktardı.

Kaynaklar, batılı uzmanların henüz bu semptomların biyolojik ya da kimyasal bir madde ya da bir çeşit elektromanyetik radyasyon saldırısı nedeniyle mi oluştuğuna ilişkin bir sonuca varamadığını belirtti.

Soruşturmayı yürüten Christo Grozev, Abramoviç ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yarın düzenlenecek barış görüşmeleri için Türkiye'ye gitmek için acele ettiğini, bu nedenle yeterli numune alamadıklarını aktararak, "Bunu yapanların amacı öldürmek değil sadece bir uyarı yapmakmış." dedi.