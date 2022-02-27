Rus nakliye uçağı düşürüldü
Rusya-Ukrayna savaşının 3'üncü gününde çatışmalar şiddetleniyor. Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait IL-76 nakliye uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna’nın Harkiv şehrinde çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi. Ayrıca Rus ordusu Herson, Odessa, Mariupol ve Kiev'e de yoğun hava saldırısı gerçekleştiriyor.
Ukrayna ordusunun direnişi devam ederken Rusya'nın saldırıları şiddetleniyor. Ukrayna 200 Rus askerinin esir alındığını duyurdu.
Rus nakliye uçağı IL-76 düşürüldü
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Rus nakliye uçağı IL-76'yı Rus paraşütçülerle düşürdük.'' ifadeleri kullanıldı.