Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Mihail Şeremet, tahıl anlaşmasının bozulmasının arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin bulunduğunu belirtti.



Şeremet, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Tahıl anlaşmasının başarısızlığının arkasında Kiev rejimi ve küratörleri olan ABD ile İngiltere var. Karadeniz’deki gıda yolunun güvenliğini sağlayan Karadeniz Filosu gemilerine Sivastopol Körfezi’nde yapılan saldırı planlı bir provokasyondu. Tahıl anlaşması, teröristler ve onların sponsorlarıyla pazarlık yapmanın imkansız olduğu gerçeğinin canlı bir örneği. Tahıl anlaşmasının başarısızlığı, bugün Batı’nın yalancılar ve korkaklar tarafından yönetildiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Ukrayna’dan çıkarılan tahılın büyük kısmının Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirildiğini söyleyen Şeremet, “Avrupa Birliği ülkelerini daha büyük krize sokmak için, anlaşmanın bozulması ABD ve İngiltere’nin yararına. Önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattını patlatarak enerji krizini şimdi de gıda krizini çıkarıyorlar” dedi.

Şeremet, Rusya’nın, hayatta kalmak için tedarike gerçek ihtiyacı olan yoksul ülkelere tahıl ve gübresini sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Ne olmuştu?

Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl gönderilmesini sağlayan anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Karadeniz anlaşmasına katılımını askıya alma kararının savaşın neden olduğu küresel gıda krizine karşı ihtiyaç duyulan tahıl ve gübrelerin ana ihracat rotasını riske soktuğuna işaret eden Borrell, "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Süreç hakkında

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Kiev'in "İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği" belirtilmişti.

Açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.