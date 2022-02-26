  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus kuklası Kadirov'un botunun fiyatı dudak uçuklattı
Dünya

Rus kuklası Kadirov'un botunun fiyatı dudak uçuklattı

'Rus kuklası' lakabıyla bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un 22 bin liralık Prada marka botu sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 17:15:00 - 2022-02-26 17:24:18
Rus kuklası Kadirov'un botunun fiyatı dudak uçuklattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti de katıldı. Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı destekleyen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov dün Başkent Grozni'de askerlerine seslendi. Ramazan Kadirov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e görevi bırakmasını tavsiye ederek "Başkomutanımız Başkan Vladimir Putin'i arayın ve özür dileyin” çağrısında bulundu.

22 bin liralık botuyla poz verdi

Konuşmasının ardından poz veren Kadirov'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Putin'in kuklası olarak adlandırılan Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi. Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.

Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi. Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay