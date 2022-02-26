Rus kuklası Kadirov'un botunun fiyatı dudak uçuklattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti de katıldı. Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı destekleyen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov dün Başkent Grozni'de askerlerine seslendi. Ramazan Kadirov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e görevi bırakmasını tavsiye ederek "Başkomutanımız Başkan Vladimir Putin'i arayın ve özür dileyin” çağrısında bulundu.

22 bin liralık botuyla poz verdi

Konuşmasının ardından poz veren Kadirov'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Putin'in kuklası olarak adlandırılan Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi. Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.

Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi. Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.