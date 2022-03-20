Rus konvoyu imha edildi Ukrayna ordusu görüntüleri servis etti!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Harkov'da Rus ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi.
Ukrayna’nın Harkov kentinde, Rus ordusuna ait askeri zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş sürüyor. Ukrayna’nın Harkov bölgesine bağlı Dergaçi kentinde konuşlanan Rus ordusuna ait konvoy, Ukrayna askerleri tarafından imha edildi.
Rus ordusuna ait zırhlı araçlar görüntülendi
Operasyon sonrası konvoyun vurulduğu noktaya gelen Ukraynalı askerler, imha edilen zırhlı araçları görüntüledi. Hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askerlerine ilişkin açıklama yapılmadı. Harkov’da çatışmaların devam ettiği öğrenildi.