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Dünya Rus kanalında pankart açan editörle ilgili gelişme: 14 saatten fazla sürdü!
Dünya

Rus kanalında pankart açan editörle ilgili gelişme: 14 saatten fazla sürdü!

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan editör 14 saatten fazla sorguda kalırken 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2022-03-15 21:55:00 -

Rusya’da yayın yapan Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade ederken, editörün 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

14 saatten fazla sorguda kaldı

 

İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor” dedi.

30 bin ruble para cezasına çarptırıldı

Ovsyannikova'nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

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