Rus istihbaratından savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rus basınına açıklamasında, “Amaçları ne? Bence Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yok etmek. Tüm bunları, Ukrayna içi çatışmaya Rusya’yı da çekmeyi amaçlıyorlar” ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i savaşa itenlerin milliyetçiler ve Batı ülkelerinin olduğunu söyleyen Narışkin, "Yoğun biçimde ABD'nin Avrupa'daki üslerinden, İngiltere ve Kanada'dan yüzlerce ton askeri teçhizat ve mühimmat naklediliyor. NATO özel harekat kuvvetlerinden danışman ve uzman sayısı artırılıyor. Hatta çok uluslu cihatçı militan birimlerin geldiğine ilişkin bilgi de var" dedi.

Ayrıca 'sahte' haberler yapmak için çatışma bölgesine gazetecilerin geldiğini anlatan SVR Direktörü, “Ukrayna güvenlik servisi ve ordusu Donbass’taki cephe hattında provokasyon hazırlıyor. Bu provokasyonları, Suriye’deki ‘Beyaz Miğferler’ tarzında belgelendirmeyi planlıyorlar. Batı medyasının ‘hızlı müdahale propaganda güçleri’ mensubu sayısı kat kat artırıldı” diye kaydetti.

Ukrayna Hükümeti’nin, sadece Paris’teki ‘Normandiya Dörtlüsü’ danışmanlar görüşmesi nedeniyle ‘geçiş dönemi politikasına ilişkin’ tasarıyı parlamentodan geri çektiğini anlatan Narışkin, “Uzmanlar bu belgeyi, halk cumhuriyetlerinin topraklarını ele geçirme ve Hırvat senaryosuna göre etnik temizlik yapma isteğini gizleyen bir kılıf olarak nitelendiriyor. Bu tasarı tamamen Minsk anlaşmasını geçersiz kılıyor” ifadesini kullandı.

Donbass’taki çatışmanın Ukrayna için başlıca tehdit olduğunu söyleyen Narışkin, “Çatışmayı çözüme kavuşturmanın tek yolu diplomasi. Bu yol, Minsk anlaşmasını uygulamaktan geçiyor” dedi.

Ukrayna'ya saldırma planımız yok

Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını ve bu yöndeki tüm suçlamaların asılsız olduğunu dile getiren SVR Direktörü, "Bu açık ve çok tehlikeli yalanın Atlantik'in karşı yakasından nasıl yayılmaya başladığını ve bir dizi Batı ülkeleri tarafından kabul gördüğünü gördük. Tüm bu yalan etrafında yaşananlar çok iyi yönetilen provokasyon. Bu provokasyonu hazırlayanları biliyoruz ve bu kötü niyetli ve çok tehlikeli yalanın nasıl ve hangi araçlarla çoğaltılmaya devam ettiğini de görüyoruz" ifadesini kullandı.

Kiev yönetiminin, savaş macerasına atılmaları halinde onları ne beklediğini çok iyi anladığını kaydeden Narışkin, “Savaşın alevlenmesi Ukrayna ve Rusya halklarının çıkarına değil. Her halükarda sonuçlar herkes için ağır olacak” diye altını çizdi.

Moskova’nın iki ülke arasındaki iyi ilişkileri onarmaya çalıştığını söyleyen Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bunu engelleyen, 2014 darbesi sonucu iktidara gelen Kiev rejimi ve siyasi güçlerin anlaşma yeteneğinin olmaması. Devlet Başkanı da parlamento da artık bağımsız kararlar alamıyor. Boyun eğerek milliyetçilerin ve Batı ülkelerinin dediğini yapıyorlar.”

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