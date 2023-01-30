  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye karşı kalleş NATO planı! Cihat Yaycı Paşa'dan olay açıklama

Yunanistan 'gerçek' diyerek belgeleri yayımladı: Türkiye'de sadece 9 ülkede bulunan o silahtan var

Komşudan sürpriz açıklama: Türkiye ile birlikte süreci başlattık!

BirGün'den Cumhuriyet'e yalanlama! Solcuların bir dediği diğerini tutmuyor

Portekiz'den Türkiye'ye kritik Afrika teklifi

Uzman isim açıkladı: Türkiye Çin'in tahtını sallayacak!

Altın, dolar ve gümüşü olanlara İslam Memiş'ten son uyarı: Son bir kez yaşanabilir, ters köşe olmayın

Yavaş mı İmamoğlu'mu? Terör sevici Demirtaş'tan ters köşe

Ambargoları ellerinde patladı... Kanada vermeyince Türkiye kendisi üretti

Bakan müthiş haberi az önce verdi: Avrupa ülkesi Baykar'ın kapısını çaldı
Ekonomi Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu! Mısır stratejik hata yaptı, Türkiye'ye gelecekler
Ekonomi

Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu! Mısır stratejik hata yaptı, Türkiye'ye gelecekler

Mısır'ın tatil turlarına yaptığı büyük zammın ardından Rus turistler, Arap ülkesine rezervasyon yapmaktan vazgeçmeye başladı. Mısır'ın bu stratejik hatalı hamlesinin Türkiye'ye yarayacağı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 16:47:00 -
Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu! Mısır stratejik hata yaptı, Türkiye'ye gelecekler

Rusya’nın dev seyahat hizmetlerinden Travelata, kış mevsiminde Rus tatilcilerin talep ettiği Mısır tatillerinde fiyatların ortalama yüzde 70 artış gösterdiğini duyurdu.

Mısır’ın şubat tatilleri için popüler tatil destinasyonu olma konumunu kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar, şu anda bu ülkenin sıralamada yalnızca beşinci sırada yer aldığını vurgularken, bu durumun temel olarak fiyat artışından kaynaklandığının altını çizdi.

Travelata Pazarlama Müdürü Oleg Kozyrev, Mısır’ın tatil maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle gittikçe popülaritesini kaybettiğini aktarırken, “Ortalama tatil maliyetinin yüzde 0 arttığı Mısır, şu anda yüze 15 rezervasyon payı ve ortalama 161 bin rublelik paket tur maliyetiyle en popüler yurtdışı destinasyonları sıralamasında beşinci sırada yer alıyor” dedi.

Kozyrev, Mısır’ın geçen yıl Rusların tatil tercihlerinde lider olduğunu hatırlatırken, Rus turistlerin yüzde 35’inin şubat tatillerini burada geçirdiğini sözlerine ekledi.

Şirketin araştırmasına göre Rusların şubat tatili seçimlerinde lider destinasyonlar, sırasıyla Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Türkiye olarak gözlemleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23