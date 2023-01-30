Rus isim flaş gelişmeyi duyurdu! Mısır stratejik hata yaptı, Türkiye'ye gelecekler

Rusya’nın dev seyahat hizmetlerinden Travelata, kış mevsiminde Rus tatilcilerin talep ettiği Mısır tatillerinde fiyatların ortalama yüzde 70 artış gösterdiğini duyurdu.

Mısır’ın şubat tatilleri için popüler tatil destinasyonu olma konumunu kaybettiğine dikkat çeken uzmanlar, şu anda bu ülkenin sıralamada yalnızca beşinci sırada yer aldığını vurgularken, bu durumun temel olarak fiyat artışından kaynaklandığının altını çizdi.

Travelata Pazarlama Müdürü Oleg Kozyrev, Mısır’ın tatil maliyetlerindeki keskin artış nedeniyle gittikçe popülaritesini kaybettiğini aktarırken, “Ortalama tatil maliyetinin yüzde 0 arttığı Mısır, şu anda yüze 15 rezervasyon payı ve ortalama 161 bin rublelik paket tur maliyetiyle en popüler yurtdışı destinasyonları sıralamasında beşinci sırada yer alıyor” dedi.

Kozyrev, Mısır’ın geçen yıl Rusların tatil tercihlerinde lider olduğunu hatırlatırken, Rus turistlerin yüzde 35’inin şubat tatillerini burada geçirdiğini sözlerine ekledi.

Şirketin araştırmasına göre Rusların şubat tatili seçimlerinde lider destinasyonlar, sırasıyla Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Türkiye olarak gözlemleniyor.