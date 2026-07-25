Kamelyadan kaçıp konteynere gizlendiler! Ayının gece baskını paniğe yol açtı

Kastamonu’da köye inen bozayı, gece saatlerinde bahçede oturan aileye panik dolu anlar yaşattı.

Olay, il merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Koru köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye inen bir bozayı Akça ailesi ve misafirlerinin bulunduğu bahçeye girdi. Ayının seslerini ve daha sonra kendilerine doğru koştuğunu koştuğunu fark eden aile, koşarak bahçedeki konteynerin içine saklandı. Konteynerin yanına gelen ayı vatandaşların çıkarttığı seslerden korkarak uzaklaştı. Aile, daha sonra Koru köyü muhtarı Muammer Yapıcıoğlu'nu telefonla arayarak yardım istedi. Kısa sürede ailenin bulunduğu yere gelen Muhtar Yapıcıoğlu, aileyi köy merkezine güvenlik bir noktaya götürdü. Daha sonra Muhtar Yapıcıoğlu'nun bilgi vermesi üzerine Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Motorlu testere ile ses yaptılar

Olay anını anlatan Nuray Akça, "Arabaya eşya bırakıyordum. Araba konteynerin önündeydi, bagaja eşya koyarken bir ses duydum. Ailem ve komşum da burada oturuyorlardı. Onların yanına sessizce gidip, 'bir ses homurtu şeklinde bir ses duydum' dedim. Herkes sese odaklandı. Muhtarımız da daha önce sürekli ayılarla ilgili uyarı yaptığı için hepimiz konteynere girdik. Kapıyı örttük ve dışarıdan homurdanma sesini tekrar duymaya başladık. Eşim kapıyı içeriden tutuyordu. Hepimiz içerideydik. Sesi etkili olur diye motorlu testere çalıştırdık. Sonra da hep birlikte bağırmaya başladık. Ayının bir ara kapıya vurduğunu farkedine bağırmaya başladık zaten. Sonrasında oğlum muhtarımızı aradı. Sağ olsun beş dakikaya kadar muhtarımız buraya geldi. İki el havaya silah attı. Ondan sonra da bizi güvenli bir şekilde dışarı çıkarttı. Çok korktum. Çok korktum" şeklinde konuştu.

6 kişilik ailenin korku dolu anları

Sulama yaptıklarından dolayı geç saate kaldıklarını anlatan Fatih Akça ise "Ayı hususunda muhtarımız defe atla köy grubunda bizlere uyardı. O günde sulama için köyümüzdeydik. Dün akşam saat 07.00'ye kadar burada sulama yaptıktan sonra iki tane misafirimiz geldi. Eşim, ben, çocuklarım toplam 6 kişiydik. Saat 21.20 sıralarında bahçeden eşimin ses duyma ihbarı üzerine çocukları konteynere aldım. Kendim ısrarla ayının görüntüsünün olup olmadığını takip ettim. Öne eğik o tipik yürüyüşü gördüğüm andan itibaren konteynerin kapısını içeriden örttük. Oğlum muhtarımızı aradı. Muhtarımızın gelmesi 3-5 dakika sürdü. Muhtarımız tarafından havaya birkaç kez silahla ateş edilmesinin ardından güvenli bir şekilde dışarı çıktık ve evimize geri döndük" dedi.

Yaşanan olaydan ötürü korktuklarını söyleyen Fatih Akça, "Olaydan daha önce muhtarımız Muammer Yapıcıoğlu bize defalarca uyarılarda bulundu, gece geç saate kadar dışarıda kalmamamız gerektiğini söyledi ama o gün sulama biraz uzun sürdüğü için geç kaldık. Çok şükür, şu an iyiyiz, herhangi bir şey olmadı. Muammer ağabey yetişti, bizi güvenli bir şekilde tahliye etti" diye konuştu.

“Çözüm bekliyoruz”

Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu da, "Yaklaşık 25 gün önce ayının köyümüzde izleri görülmüştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi, bölgeye fotokapan kurdular. Fotokapanlarda ayı tespit edilmediği söylendi. Biz de bu sürecin ardından bir rahatlama hissettik. Gece geç saatlere kadar sulama yapıyoruz. Hayvanlarımız bağda, bahçede otluyor, insanlarımız dışarıda. Tedirginliğimiz bir noktada düşmüştü. Ama dün akşam Fatih hocamın bahçede yaşadıkları o panik anı unutulacak gibi değil, adeta korku filmi gibiydi. Bizi Faruk aradı, 'muhtarım biz bahçedeyiz, ayı saldırısına uğradık' dedi. Biz de hızlı bir şekilde geldik. Bahçeye geldiğimde kendileri konteynerin içindeydi ve panik halinde bağrışmaları vardı. Ben silahla iki el havaya ateş ettim ve daha sonra kendilerini konteynerden dışarı çıkarttım ama tedirgin vaziyetteydiler. Çünkü benim de yeterli sayıda mermim yoktu. Arabalarına bindirdim, köye gittik. Çok korkmuşlardı. Şu andan sonra benim köyümde insanların hayatı tehlikede. Ayının konteynere vurmadan önce yan tarafta da bir başka komşumun kiraz ağacına çıkıp dalları kırmış, bir başka komşumuzun da camını kırmışlar, kapıyı zorlamış. Büyük ihtimalle benim silah atışımın ardından uzaklaştı. Biz bununla ilgili çözüm üretilmesini, tedbir alınmasını istiyoruz. Çünkü burası köy, tarımcılıkla ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Domuz, kurt köyümüze çok nadir gelir, çakallarımız bol ama onlar zararsızdır. Ama bu yıla kadar ayıyı hiç biz görmedik. Şu anda sadece benim köyüm değil, yakındaki. Hoca, Molla, Gömeç ve Dereköy köyleri var. Dereköy'de bahçede çapa yapan hanımefendiye saldırmış. Bundan dolayı şu anda tedirginiz. Endişeliyiz, bununla ilgili devletimizden hızlı bir tedbir ve çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.