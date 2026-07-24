HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin diplomatik temaslar hız kazandı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Umman'dan gelen resmi bir heyet, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik yeni bir mekanizma oluşturulmasını görüşmek üzere Tahran'a ulaştı.

Heyetin, İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda, boğazdan geçen ticari ve enerji taşımacılığı yapan gemilerin güvenli ve düzenli geçişini sağlayacak olası iş birliği modelleri üzerinde istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Arakçi daha önce Maskat'a gitmişti

Diplomatik görüşmeler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 11 Temmuz'da Umman'ın başkenti Maskat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi. Arakçi, burada Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin çeşitli başlıkları ele almıştı.

Daha önce farklı bir öneri gündeme gelmişti

Uluslararası basında yer alan iddialara göre, Maskat'taki görüşmeler sırasında Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin Umman kıyılarındaki bölümünün Maskat tarafından, İran kıyılarındaki bölümünün ise Tahran tarafından yönetilmesini öngören bir öneri sundu. Ancak söz konusu haberlerde, İran'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve öneriyi kabul etmediği ileri sürüldü.

Gözler Tahran'daki temaslarda

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolu olarak küresel enerji güvenliğinde kritik rol oynuyor. Bu nedenle Tahran'da gerçekleştirilen görüşmelerin, bölgedeki deniz trafiğinin geleceği ve uluslararası ticaret açısından yakından takip edildiği değerlendiriliyor.