  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Önce cuma namazı sonra içkili kulüp Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı alem-i islam’a kavuşturduk Haluk Levent Hazal Kaya’yı da çarpmış: Bağışımın kumara gitmesi alçakça bir hareket! Bakan Tekin’den öğretmenlere ‘Bana başvurun’ çağrısı! Bunu yapan özel okullar şimdi yandı Bu alçak insan olamaz! Ha kuduz köpek ha terörist Ben-Gvir Şara’ya yönelik ‘kravatlı terörist’ ifadesine tepki yağıyor! Batı’nın “sözcü”süne RTÜK’ten iceleme Eski bakan Soylu operasyon çocuklarının adını koydu: Çok boyutlu şer ittifakı! AK Parti'den "Ayasofya" paylaşımı! Yeniden yükselen ezanlar ortak sevincimizin simgesi KPSS sonuçları açıklandı Yok olan çınarların sorumlusu CHP
Gündem HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da
Gündem

HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da

Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan ve küresel enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeni bir diplomatik temas trafiği başladı. Umman'dan gelen heyet, gemi geçişlerinin yönetimine ilişkin yeni bir mekanizmayı ele almak üzere Tahran'da İranlı yetkililerle görüşmelere başladı.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin diplomatik temaslar hız kazandı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Umman'dan gelen resmi bir heyet, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik yeni bir mekanizma oluşturulmasını görüşmek üzere Tahran'a ulaştı.

Heyetin, İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda, boğazdan geçen ticari ve enerji taşımacılığı yapan gemilerin güvenli ve düzenli geçişini sağlayacak olası iş birliği modelleri üzerinde istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Arakçi daha önce Maskat'a gitmişti

Diplomatik görüşmeler, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 11 Temmuz'da Umman'ın başkenti Maskat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi. Arakçi, burada Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin çeşitli başlıkları ele almıştı.

Daha önce farklı bir öneri gündeme gelmişti

Uluslararası basında yer alan iddialara göre, Maskat'taki görüşmeler sırasında Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin Umman kıyılarındaki bölümünün Maskat tarafından, İran kıyılarındaki bölümünün ise Tahran tarafından yönetilmesini öngören bir öneri sundu. Ancak söz konusu haberlerde, İran'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve öneriyi kabul etmediği ileri sürüldü.

Gözler Tahran'daki temaslarda

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolu olarak küresel enerji güvenliğinde kritik rol oynuyor. Bu nedenle Tahran'da gerçekleştirilen görüşmelerin, bölgedeki deniz trafiğinin geleceği ve uluslararası ticaret açısından yakından takip edildiği değerlendiriliyor.

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"
Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

Gündem

Trump'tan İran'a yeni savaş tehdidi: "Operasyonu yeniden başlatmayı ciddi olarak düşünüyorum"

İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti"
İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti"

Gündem

İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23