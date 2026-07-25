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Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

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IHA Giriş Tarihi:

Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son 24 saatte metrekareye 70,9 kilogram yağış düştü. Bu miktarla Samsun, Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci il olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Metrekareye 80,1 kilogram yağış düşen Osmaniye ilk sırada yer aldı.

#2
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son 24 saatte metrekareye 70,9 kilogram yağış düştü. Bu miktarla Samsun, Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci il olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 24 Temmuz saat 06.00 ile 25 Temmuz saat 06.00 arasında Çarşamba ilçesinde metrekareye 70,9 kilogram yağış aldı.

#4
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Aynı dönemde metrekareye 80,1 kilogram yağış düşen Osmaniye ilk sırada yer alırken, Samsun ikinci sıraya yerleşti.

#5
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından kentte günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağışların bugün ve yarın da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

#6
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Kentin sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer dolu yağışı görüldü.

#7
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Perşembe günü etkili olan yağışlarda Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yaklaşık 40 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

#8
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Sel, taşkın ve su baskını riskine karşı teyakkuzun sürdüğü Samsun’da, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

#9
Foto - Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

Samsun o alanda ilk ikiye girdi Sağanak yağış rekor getirdi

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