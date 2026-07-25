İstanbullular duraklara sığındı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşları zor durumda bırakırken, şehrin dört bir yanından bilindik tezat görüntüler geldi. İstanbul’da yağmur hem krize neden oldu hem de şehrin güzelliğine güzellik kattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşları zor durumda bırakırken, şehrin dört bir yanından bilindik tezat görüntüler geldi. İstanbul’da yağmur hem krize neden oldu hem de şehrin güzelliğine güzellik kattı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.
Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da çekilen görüntüler vatandaşların zor durumda kaldığı anları gözler önüne serdi.
Öte yandan, bazı vatandaşlar yağmurdan olumsuz etkilense de İstanbul'dan yine bilindik görüntüler geldi.
Anadolu Ajansı'nın yayınladığı görüntüler, her yağmurda hem krizin arttığı hem de güzelliğin katlandığı İstanbul'un dillere destan huyunu ortaya koydu.
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...
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