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İstanbullular duraklara sığındı

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İstanbullular duraklara sığındı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşları zor durumda bırakırken, şehrin dört bir yanından bilindik tezat görüntüler geldi. İstanbul’da yağmur hem krize neden oldu hem de şehrin güzelliğine güzellik kattı.

#1
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

#2
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

#3
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

#4
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.

#5
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

#6
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

#7
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

#8
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İstanbul'da çekilen görüntüler vatandaşların zor durumda kaldığı anları gözler önüne serdi.

#9
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Öte yandan, bazı vatandaşlar yağmurdan olumsuz etkilense de İstanbul'dan yine bilindik görüntüler geldi.

#10
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı görüntüler, her yağmurda hem krizin arttığı hem de güzelliğin katlandığı İstanbul'un dillere destan huyunu ortaya koydu.

#11
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#12
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#13
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#14
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#15
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#16
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#17
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#18
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

#19
Foto - İstanbullular duraklara sığındı

İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları...

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