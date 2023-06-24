Rus Hava Kuvvetleri harekete geçti! Bomba yağıyor

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı.

İşte Moskova Wagner krizinde dakika dakika son gelişmeler...

Wagner, Putin'in yanlış tarafı seçtiğini ve yakında Rusya'nın yeni bir başkanı olacağını açıkladı.

Wagner'in sahibi Yevgeni Prigozhin, Telegram'da yayımlanan açıklamasında Wagner grubu üyelerinin tamamının, Rus Ordusuna karşı başlatılan isyanda "ölmeye hazır olduğunu" söyledi.

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TESLİM OLMUYORUZ

"Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihane" hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz."

PRİGOZHİN: ÖLMEYE HAZIRIZ

Prigozhin "Hepimiz ölmeye hazırız. 25 bin kişinin tümü ve daha sonra 25 bin daha" dedi ve "Rus halkı için" harekete geçtiklerini savundu.

"Onbinlerce Rus askerinin hayatını karartan delikanlılarımızı yok edenler cezalandırılacaktır. Kimsenin direniş göstermemesini rica ediyorum..."

Wagner'den yapılan açıklamada Rusya'da iç savaşın resmen başladığı duyuruldu.

PRİGOZHİN ROSTOV'U ELE GEÇİRDİĞİNİ DUYURDU

Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun patronu Yevgeny Prigozhin, güneydeki Rostov kentindeki "tüm askeri tesisleri" ele geçirdiğini söyledi.

Bir kent sakini tüm kentin çevrildiğini ve abluka altına alındığını belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen Rostov sakini "Ortalıkta askerler var. Kim olduklarını sorduğumuzda 'Biz iyi adamlarız' diyorlar" diye konuştu.

Kent sakinleri ayrıca, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği askeri karargaha on dakika yürüme mesafesindeki alanların "serbest" olduğunu ancak karargah binasının "sıkı bir şekilde çevrildiğini" belirtiyor

RUS ORDUSUNDAN BİR GRUP WAGNER'E GEÇTİ İDDİASI

Öte yandan bir tümen Rus ordusu mensubunun Wagner tarafına geçtiği iddia ediliyor.

WAGNER KUZEYE DOĞRU İLERLEMEYE ÇALIŞIYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı Wagner kuvvetlerinin başkent Moskova'ya ulaşmak için Voronezh eyaletinden kuzeye doğru ilerlemeye çalıştığını açıkladı.

Wagner'in ayrıca devlet binalarını kuşattığı ve Rus ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğü belirtiliyor.

GEREKLİ ASKERİ ÖNLEMLER ALINDI

Rusya'nın Voronezh bölgesi valisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun silahlı isyanı sonrasında ilan edilen terörle mücadele operasyonu kapsamında ordunun bölgede "gerekli askeri önlemleri" aldığını söyledi.

Bir Rus güvenlik kaynağı Reuters'e Wagner savaşçılarının Moskova'nın yaklaşık 500 km (310 mil) güneyindeki Voronezh kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiğini söylemişti.

11.40

St.Petersburg'da durumun kontrol altında olduğu güvenliğin sıkılaştırıldığı duyuruldu.

Vali Alexander Beglov, St. Petersburg'daki kolluk kuvvetlerinin şehir yetkilileriyle ortaklaşa durumu kontrol ettiğini ve şehirdeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.