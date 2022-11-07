Rus efsanesinden Adana tepkisi: Neden bunu yapıyorlar anlamıyorum
Manchester United'ın eski yıldızı Andrey Kançelski, Rus milli takımının eski kaptanı Artyom Dzuba'nın Adana Demirspor'da forma giyememesine tepki gösterdi.
Rusya basınına yansıyan son haberlere göre, Adana Demirspor'da forma şansı bulamayan Rus milli takımının eski kaptanı Artyom Dzuba, sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği iddia edildi.
Tecrübeli futbolcuya Zenit'te form giydiği dönemden en yakın isimlerden biri olan gazeteci Ivan Karpov, bu haberi duyurdu.
Manchester United'ın eski yıldızı Andrey Kançelski, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Artem neden Türkiye'de oynayamıyor anlamıyorum. Takımın hocasına sormak lazım. Anlatmaya gerek yok, Dzyuba'nın Rus futbol tarihine girdiğini kabul etmeliyiz. Rusya'daki en iyi forvet olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.