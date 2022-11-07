  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rus efsanesinden Adana tepkisi: Neden bunu yapıyorlar anlamıyorum
Spor

Rus efsanesinden Adana tepkisi: Neden bunu yapıyorlar anlamıyorum

Manchester United'ın eski yıldızı Andrey Kançelski, Rus milli takımının eski kaptanı Artyom Dzuba'nın Adana Demirspor'da forma giyememesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 07:55:00 -
Rus efsanesinden Adana tepkisi: Neden bunu yapıyorlar anlamıyorum

Rusya basınına yansıyan son haberlere göre, Adana Demirspor'da forma şansı bulamayan Rus milli takımının eski kaptanı Artyom Dzuba, sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği iddia edildi.

Tecrübeli futbolcuya Zenit'te form giydiği dönemden en yakın isimlerden biri olan gazeteci Ivan Karpov, bu haberi duyurdu.

Manchester United'ın eski yıldızı Andrey Kançelski, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Artem neden Türkiye'de oynayamıyor anlamıyorum. Takımın hocasına sormak lazım. Anlatmaya gerek yok, Dzyuba'nın Rus futbol tarihine girdiğini kabul etmeliyiz. Rusya'daki en iyi forvet olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23