Rus Dmitriy Medvedev’den NATO’ya gözdağı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den, Ukrayna’da Rusya ile karşı karşıya gelen NATO’ya gözdağı geldi. Rusya’nın bu yıl 1.500 T-90 M tankı üreteceğini açıklayan Medvedev, ”T-90 M tankları Abrams, Challengers ve Leopard'lardan üstündür. Dünyanın en iyisidir” ifadelerini kullandı. Medvedev’in bu açıklaması, İngiliz yapımı Challenger, Amerikan Abrams ve Alman Leopard’ların Ukrayna’ya gönderileceğinin açıklanmasından sonraya rastlaması açısından enteresan bulundu.

Rusya Eski Başbakanı Medvedev’in açıklaması, Clash Report’ta yayınlanırken, “Son yıllarda Rusya, İHA'ların geliştirilmesinde diğerlerinin gerisinde kaldı. HIMARS da iyidir, ancak Rusya'nın da bu kadar isabetli silahları vardır” şeklindeki ifadelerine de yer verildi.