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Dünya Rus diplomatlar Polonya'dan ayrıldı!
Dünya

Rus diplomatlar Polonya'dan ayrıldı!

Polonya'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatlar ülkeden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 21:34:00 -
Rus diplomatlar Polonya'dan ayrıldı!

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği tüm Rus diplomatların, ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergei Andreyev'in Rus diplomatların Polonya'dan ayrıldığı bilgisini verdiğini kaydetti.

Polonya, 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen bu karara karşılık verileceğini açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" ifadesi kullanılmıştı.

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