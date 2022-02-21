  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus devlet televizyonunda büyük skandal! Erdoğan da listede yer aldı
Dünya

Rus devlet televizyonunda büyük skandal! Erdoğan da listede yer aldı

Rus devlet televizyonu, Ukrayna ile savaşın kimlere faydalı olacağı yönünde bir haber hazırladı. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 09:43:00 - 2022-02-21 09:44:32
Rus devlet televizyonunda büyük skandal! Erdoğan da listede yer aldı

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Rusya Lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti.

Haberler.com'un aktardığına göre, Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan bir programda sunucu, "Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var" diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emmanuel Macron'a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu.

Putin'e yakın olduğu belirtilen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay