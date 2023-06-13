Rus devinden skandal Türkiye çıkışı: Çok tehlikeli

Rus sigorta şirketi VSK, Türkiye'nin Rus turistler için tehlikeli destinasyonlar arasında yer aldığını ileri sürdü.

Rusya’nın büyük sigorta şirketlerinden VSK Sigorta Evi analistleri, yurtdışına tatile giden Rusların sağlığı için en tehlikeli yabancı tatil destinasyonlarını sıraladı.

GazetemRu’nun aktardığına göre, tatil sigortası kapsamında yapılan ödeme ve sağlık sorunları verilerinin dikkate alındığı araştırmalar, Türkiye’nin en tehlikeli seyahat destinasyonu haline geldiğini bildirdi.

İkinci sırada ise yüzde 24 ile Rusya sınırlarındaki tatillerde yaşanan sağlık sorunları yer alırken, Abhazya, yüzde 11’lik payla turistlere sağlık sigortası kapsamında verilen hizmetlerde üçüncü sırada yer aldı.

Uzmanlar, bu sıralamanın sağlık risklerinden çok Ruslar arasında bu destinasyonlara olan talepten kaynaklandığının altını çizdi.

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Sağlık sigortası kapsamında Türkiye’deki Rus turistlerin tedavi gördüğü en yaygın sorun, yüzde 18 ile gastrit, yüzde 14 ile farenjit, yüzde 12 ile orta kulak iltihabı olarak öne çıktığı öne sürüldü

Diğer sorunlar arasında yüzde 11 ile üst solunum yolu enfeksiyonları, yüzde 8 ile bademcik iltihabı, yüzde 5 ile mide bulantısı ile birlikte yüzde 5 ile çeşitli yaralanmalar denildi.