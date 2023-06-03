Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 5 Haziran’ı işaret ederek duyurdular
Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı aldıklarını duyurdu.
Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Moskova'dan İstanbul'a uçuş programını uzattığını duyurdu.
Sadece Haziran'da planlıyordu, Ekim sonuna kadar uzattı
PEGAS Touristik başlangıçta Moskova-İstanbul turlarını sadece Haziran ayı için planlıyordu. Ancak şimdi tur programları Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.
İlk uçuş 5 Haziran'da... Nordwind İstanbul'a Ekim sonuna kadar uçacak
Pegas Touristik İstanbul tur programlarını Norwind Airlines uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Norwind Airlines 5 Haziran'dan itibaren Moskova'dan İstanbul'a seferlere başlıyor. Uçuşlar, 440 yolcu koltuğu kapasiteli Boeing 777-200 uçaklarıyla Ikar havayolu ile ortak gerçekleştirilecek.
Moskova'dan İstanbul'a Nordwind uçuşları Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek
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