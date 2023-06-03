  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB son dakika duyurdu: Türk komandosu Kosova'ya gidiyor

‘HÜDA-PAR kadınları eve kapatacak’ diyen gezi zekalılara izletin... Partide ki bütün kadınlar yüksek lisanslı!

Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu

Hande Fırat’ı hiç böyle görmediniz! O sözü duyunca, çileden çıktı! Tepesi çok fena attı

Seçim sonrası Kandil tutuştu! 'İktidarın ilk hedefi biz olacağız'

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek

Önerilerini sıraladı! Yılmaz Özdil, Bay Kemal'i fena tiye aldı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Halüsinasyonun böylesine az rastlanır! Bay Kemal destekçisi grup tırlattı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na bunu demiş! Yer yerinden oynayacak
Dünya Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 5 Haziran’ı işaret ederek duyurdular
Dünya

Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 5 Haziran’ı işaret ederek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-06-03 20:16:00 -
Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 5 Haziran’ı işaret ederek duyurdular

Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Moskova'dan İstanbul'a uçuş programını uzattığını duyurdu.

Sadece Haziran'da planlıyordu, Ekim sonuna kadar uzattı

PEGAS Touristik başlangıçta Moskova-İstanbul turlarını sadece Haziran ayı için planlıyordu. Ancak şimdi tur programları Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.

İlk uçuş 5 Haziran'da... Nordwind İstanbul'a Ekim sonuna kadar uçacak

Pegas Touristik İstanbul tur programlarını Norwind Airlines uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Norwind Airlines 5 Haziran'dan itibaren Moskova'dan İstanbul'a seferlere başlıyor. Uçuşlar, 440 yolcu koltuğu kapasiteli Boeing 777-200 uçaklarıyla Ikar havayolu ile ortak gerçekleştirilecek.

Moskova'dan İstanbul'a Nordwind uçuşları Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23