Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 5 Haziran’ı işaret ederek duyurdular

Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Moskova'dan İstanbul'a uçuş programını uzattığını duyurdu.

Sadece Haziran'da planlıyordu, Ekim sonuna kadar uzattı

PEGAS Touristik başlangıçta Moskova-İstanbul turlarını sadece Haziran ayı için planlıyordu. Ancak şimdi tur programları Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.

İlk uçuş 5 Haziran'da... Nordwind İstanbul'a Ekim sonuna kadar uçacak

Pegas Touristik İstanbul tur programlarını Norwind Airlines uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Norwind Airlines 5 Haziran'dan itibaren Moskova'dan İstanbul'a seferlere başlıyor. Uçuşlar, 440 yolcu koltuğu kapasiteli Boeing 777-200 uçaklarıyla Ikar havayolu ile ortak gerçekleştirilecek.

Moskova'dan İstanbul'a Nordwind uçuşları Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek

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