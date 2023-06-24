  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi

Türkiye'de o şirket artık kapış kapış satacak, kullanıcı sayısı artacak! Pico Türkiye'ye güvencesiyle geliyor, belli oldu

Biz mi matematik bilmiyoruz, Özgür bey mi?

'Bu kadar da olmaz' dedirtmişlerdi! The Simpsons yazarından dünyayı ayağa kaldıran itiraf

Ekrem, ahlaksız çizimlerle Feshane'yi de kirletti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner askerlerine çağrı

Darbe girişimi sonrası Putin'den ilk açıklama

Doktor Selahaddin Semiz'den bir kitap analizi Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

İmamoğlu seçim sonrasında 'hain' evlat oldu! Baba-oğul restleşmesi CHP’yi parçalıyor

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor
Dünya Rus çöpçünün tankların ortasında yaptığına bakın
Dünya

Rus çöpçünün tankların ortasında yaptığına bakın

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:38:00 -

Rusya'da darbe girişimi başladı, tanklar sokağa indi. O anda bir çöpçünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'da ortalık karıştı. Paralı asker grubu Wagner, Rus ordusuna savaş ilan etti, darbe girişimi başlattı. Darbe girişiminin ardından Rusya, Rostov'da tanklar sokağa indi.

Sosyal medyada tanklarla kuşatılan Rostov’dan ilginç görüntüler paylaşıldı. Çok sayıda etkileşim alan bir videoda kentin tanklarla kuşatılmasına ve gerilimin yüksek olmasına rağmen bir temizlik görevlisinin sokağı süpürdüğü görüldü.

Söz konusu görüntüye esprili yorumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23