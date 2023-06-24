Rus çöpçünün tankların ortasında yaptığına bakın
Rusya'da darbe girişimi başladı, tanklar sokağa indi. O anda bir çöpçünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Rusya'da ortalık karıştı. Paralı asker grubu Wagner, Rus ordusuna savaş ilan etti, darbe girişimi başlattı. Darbe girişiminin ardından Rusya, Rostov'da tanklar sokağa indi.
Sosyal medyada tanklarla kuşatılan Rostov’dan ilginç görüntüler paylaşıldı. Çok sayıda etkileşim alan bir videoda kentin tanklarla kuşatılmasına ve gerilimin yüksek olmasına rağmen bir temizlik görevlisinin sokağı süpürdüğü görüldü.
Söz konusu görüntüye esprili yorumlar yapıldı.