Altın, dolar para piyasaları yön değiştiriyor: Borsa günü yükselişle kapattı! Dolar bugün kaç lira? Fiyatları

Para Piyasalarında sular durulmuyor. Dolar endeksi düne göre güçlenip 102.4 seviyelerine yükselirken, ons altın %0.70'e yakın değer kaybetti. New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1 artışla 32.721,49 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.027,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 artışla 11.926,24 puana çıktı

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bankacılık krizinin etkisiyle birlikte yatırımcı pozisyonları değişmişti. Özellikle ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın da aralarında bulunduğu 3 bankanın batması ve İsviçre merkezli Credit Suisse’nin zor duruma girmesiyle birlikte finansal piyasalarda risk eğilimi arttı. ABD’de banka iflasları sonrası yatırımcılar mevduat ve tahvilden çıkarak altına yönelmişti, dolar endeksinde ise sert düşüş görülmüştü.

BANKA KRİZİNE YÖNELİK ENDİŞELER HAFİFLEDİ

Yeni haftada ise banka krizine yönelik endişeler azaldı. Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı.

Dolar altın fiyatlarında yükselen risk iştahı etkisi - Haftaya durgun başlayan piyasalarda risk iştahının artmasıyla dolar endeksi ... potansiyel etkileri ise piyasalarda başka soru işaretlerine sebep oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, banka iflaslarına ilişkin bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı. Barr, Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası dikkate alındığında banka yöneticilerinin, Fed'deki denetçilerin ve düzenleyici sistemin başarısız olduğunu ifade etti.

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Daha güçlü ve daha hızlı risk azaltıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Barr, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip bankalar için daha güçlü sermaye ve likidite kurallarının gerektiğine dair görüşünü yineledi. Barr, SVB'yi faiz oranı riskine ilişkin modellemesi nedeniyle eleştirerek, gerçekle uyumlu olmadığını savundu.

Bankaların mevcut ekonomik koşullara tepkilerinin, genel kredi mevcudiyetinde bir azalmaya neden olabileceğine işaret eden Barr, bu durumu dikkatle incelediklerini kaydetti.

Öte yandan, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, son banka iflaslarından kaynaklanan yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC), söz konusu maliyetin büyük bölümünü ülkenin büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği aktarıldı.

PCE Verisi Sonrasında Altın Fiyatları Ne Olur?

Yatırımcıların bütün dikkati Cuma günü açıklanacak ABD PCE deflatör verisinde olacak. Her bir veri seti FED politika yapıcılarının alacağı kararlar açısından büyük önem teşkil ediyor. FED’in takip etiği PCE enflasyonu da hedefin oldukça üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Cuma günü açıklanacak PCE enflasyonu verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi tavan faiz oranı beklentilerini yukarıya taşıması beklenebilir. Teknik açıdan bakacak olursak PCE enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolar endeksinin güçlenmesi, altın fiyatlarının ise baskı altında kalması beklenebilir. 1,960 USD ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken, ikinci destek noktası olarak 1,930 USD takip edilebilir. Ons altındaki olası yükselişlerde ise 1,975 USD ve 2,000 USD seviyelerini direnç noktası olarak izliyor olacağız.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,1266 (Alış) - 19,1419 (Satış)

EURO: 20,7898 (Alış) - 20,8083 (Satış)

STERLİN: 23,5193 (Alış) - 23,6372 (Satış)

1 DOLAR = 19,13 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.207,61

Gram altın satış: 1.207,83

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.002,00

Çeyrek altın satış: 2.019,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.004,00

Yarım altın satış: 4.038,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.984,00

Tam altın satış: 8.046,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.153,00

Cumhuriyet altını satış: 8.276,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.168,00

Ata altın satış: 8.253,00

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