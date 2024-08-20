  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus bilim adamı vatana ihanetten gözaltına alındı
Dünya

Rus bilim adamı vatana ihanetten gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 20:19:00 -
Rus bilim adamı vatana ihanetten gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’da bir bilim adamının vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu.

Rusya’da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bilim adamının başkent Moskova’da gözaltına aldığını duyurarak, bilim adamının Ukrayna güvenlik servisleri adına kritik altyapılara siber saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. FSB, bilim adamının ayrıca Ukrayna ordusuna para gönderdiğini ve Rus silahlı kuvvetleri hakkında bilgi topladığını belirterek, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

 Bilim adamının ne zaman gözaltına alındığı açıklanmazken, Rus basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan bilim adamının fizikçi Artyom Khoroshilov olduğu iddia edildi.

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Bir yeri daha ele geçirdiler
Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Bir yeri daha ele geçirdiler

Dünya

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Bir yeri daha ele geçirdiler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beklenmedik bir şekilde ele geçirdi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük şok
Beklenmedik bir şekilde ele geçirdi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük şok

Dünya

Beklenmedik bir şekilde ele geçirdi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük şok

Stratejik değişiklik! Rusya'dan Hava Savunma Sisteminde yeni adım
Stratejik değişiklik! Rusya'dan Hava Savunma Sisteminde yeni adım

Dünya

Stratejik değişiklik! Rusya'dan Hava Savunma Sisteminde yeni adım

Kursk çıkmazı! Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı hamleler: Saldırılar sertleşti
Kursk çıkmazı! Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı hamleler: Saldırılar sertleşti

Dünya

Kursk çıkmazı! Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı hamleler: Saldırılar sertleşti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23