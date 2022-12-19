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Dünya Rus bile o ahlaksızlığa geçit vermedi
Dünya

Rus bile o ahlaksızlığa geçit vermedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı. Ancak kararda belli şartlarda taşıyıcı anneliğe izin verilmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 15:58:00 - 2022-12-19 15:58:37
Rus bile o ahlaksızlığa geçit vermedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

AA'nın haberine göre, söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek. Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Putin'in taşıyıcı annelik ahlaksızlığını tamamen yasaklayamaması tepkilere neden oldu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

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