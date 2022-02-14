Rus basınından Galatasaray iddiası: Görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de zor bir dönem geçiren Galatasaray ile alakalı önümüzdeki sezona ilişkin bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Rus ekibi Krylya Sovetov Samara forması giyen sol bek Yuri Gorshkov ile ilgilendiği iddia edildi.

Rus basınından RB Sport'un iddiası, Rus spor basınında da geniş yer buldu. Daha önce Spartak Moskova'nın ilgilendiği belirtilen oyuncu için Galatasaray'ın temaslara başladığı aktarıldı.

RB Sport'un edindiği bilgilere göre Galatasaray, Gorshkov'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Menajer ile temasa geçilerek 22 yaşındaki oyuncunun transfer durumuna ilişkin bilgi alındı. Fakat henüz kulübü Krylya Sovetov ile bir temasta bulunulmadığı belirtiliyor.

2020'de Chartanovo'dan Krylya Sovetov Samara'ya transfer olan Yuri Gorshkov'un takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.