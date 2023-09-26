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Ekonomi Rus basınından flaş iddia: Ruslar artık Türkiye'den çok Yunanistan'dan alıyor
Ekonomi

Rus basınından flaş iddia: Ruslar artık Türkiye'den çok Yunanistan'dan alıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-26 23:16:00 -
Rus basınından flaş iddia: Ruslar artık Türkiye'den çok Yunanistan'dan alıyor

Rusların, yurt dışından en çok konut aldığı ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. Son dönemde şartların zorlaşması nedeniyle Rusların konut alımı konusunda daha çok Yunanistan'ı tercih ettiği belirtildi.

Ruslar yurtdışında hangi ülkelerden konut alıyor? Uluslararası emlak brokeri Tranio'nun açıkladığı verileri haberleştiren RBC gazetesi bu soruya Birleşik Arap Emirlikleri yanıtını veriyor.

2023'te ocak-ağustos arası dönemde dışarıda konut alan Rusya vatandaşlarının yüzde 11,9'u bu ülkeyi tercih etti. Tranio analistleri Rusların Birleşik Arap Emirlikleri'nden konut alma talebini bu yıl yüzde 55 arttırdığını belirtiyor. Rusların bu ülkede konut almak için harcadığı ortalama para miktarı 250 bin euro.

İkinci ve üçüncü sırada yüzde 9,9'arlık oranla Yunanistan ve Türkiye var. Ruslar konut almak için Yunanistan'da 250 bin euro, Türkiye'de ise 160 bin euro harcıyor. Ancak Yunanistan'a olan talep yüzde 26 artarken, Türkiye'den konut alma talebi yüzde 50 azalmış durumda.

Gazete duruma gerekçe olarak Türkiye'den oturum almanın zorlaşmış olmasına işaret ediyor.

Son olarak, ülke dışından konut alan Rusyalılar arasında yüzde 52,9'luk oranla Moskovalıların ağırlığı söz konusu. İkinci sırada yüzde 10,8'le St. Petersburgular ve üçüncü sırada yüzde 4,8'le Krasnodarlılar var.

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Yorumlar

Selim

Defolup gidebilirler çok meraklısı değiliz.

meleknur

TARLA TUNP,YER YURT NİYE ALSINLAR! HANGİ AKILLA ALIYORLAR? YARIN ÖBÜRGÜN YERLİ VATANDAŞLAR FİLİSTİNDEKİ KONUMA O DÜŞECEĞİ? YA Nİ ÖNÜNE GELEN PARASI OLAN TRAKYA VE TÜRKİYE GELİNELİNDE TARLA ALIYOR EV ALIYOR HABERLERİ KOL GEZİYOR. GERÇEKTEN BÖYLE DURUM VARSA, VATANDAŞ OLARAK HAYIR DİYORUZ
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