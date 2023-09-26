Rus basınından flaş iddia: Ruslar artık Türkiye'den çok Yunanistan'dan alıyor

Ruslar yurtdışında hangi ülkelerden konut alıyor? Uluslararası emlak brokeri Tranio'nun açıkladığı verileri haberleştiren RBC gazetesi bu soruya Birleşik Arap Emirlikleri yanıtını veriyor.



2023'te ocak-ağustos arası dönemde dışarıda konut alan Rusya vatandaşlarının yüzde 11,9'u bu ülkeyi tercih etti. Tranio analistleri Rusların Birleşik Arap Emirlikleri'nden konut alma talebini bu yıl yüzde 55 arttırdığını belirtiyor. Rusların bu ülkede konut almak için harcadığı ortalama para miktarı 250 bin euro.



İkinci ve üçüncü sırada yüzde 9,9'arlık oranla Yunanistan ve Türkiye var. Ruslar konut almak için Yunanistan'da 250 bin euro, Türkiye'de ise 160 bin euro harcıyor. Ancak Yunanistan'a olan talep yüzde 26 artarken, Türkiye'den konut alma talebi yüzde 50 azalmış durumda.



Gazete duruma gerekçe olarak Türkiye'den oturum almanın zorlaşmış olmasına işaret ediyor.



Son olarak, ülke dışından konut alan Rusyalılar arasında yüzde 52,9'luk oranla Moskovalıların ağırlığı söz konusu. İkinci sırada yüzde 10,8'le St. Petersburgular ve üçüncü sırada yüzde 4,8'le Krasnodarlılar var.

Turkrus

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