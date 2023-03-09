Rus basınından çarpıcı Türkiye çağrısı! Fiyatlar ucuz zam gelmeden alın

Dev tur operatörü Coral Travel, 15 Mart’a kadar yapılan erken rezervasyonlarda Türkiye’nin Antalya ve Ege kıyılarındaki tatil köylerinde özel fiyat teklifleri olduğunu vurgularken, promosyon kapsamında ilk ödemenin toplam fiyatın yüzde 10’u olduğunu, turistler tam ücreti kalkıştan 2 hafta önce ödeyebildiğini bildirdi.

Promosyon, şirketin charter uçuşlarında koltuk bloklarının bulunduğu tüm Rus şehirlerinden 1 Nisan – 31 Ekim tarihleri arasında kalkışlı turlar için geçerli olacak.

Coral Travel, aynı zamanda seyahatin kalkıştan 14 gün veya daha uzun bir süre önce iptal edilmesi durumunda müşterilerine tur ücretini tam olarak geri ödeyebiliyor.

Turizm sektörü uzmanı Maria Sheker konu hakkında yaptığı açıklamada “St Petersburg çıkışlı turlar için tur operatörünün fiyatları çok iyi olsa da iki hafta içinde yüzde 100 geri ödeme yapılması harika” diye konuşurken, turistlerin dolar kurunun daha da artmasıyla Türkiye’de tatil planlarını değiştirebileceğini ve Rusya’ya yönelebileceğini kaydetti.

Diğer büyük tur operatörü ANEX Tour ise 31 Mart’a kadar Türkiye için özel erken rezervasyon koşulları sunarken, o tarihe kadar şirket, ülkedeki en popüler 200 otelde konaklamalı turlarda en iyi fiyatları garanti ediyor.

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Şirketin paket turlar için sunduğu fiyatın rakiplerin fiyatlarından farklı olması durumunda tur fiyatını düşürdüğü de kaydedilirken, teklif 1 Nisan ve 31 Ekim tarihleri arasındaki kalkışları kapsıyor.

Anex Tour, promosyon kapsamında rezervasyon yapmak isteyen müşterilere yüzde 25’lik ön peşinat imkanı verirken, tur maliyetinin ikinci kısmı ise kalkıştan 2 hafta önce ödeniyor.

TourDom haber ajansı, 31 Mart’a kadar Bodrum’dan kalkan Blue Sapphire gemisiyle Selectum Blue Cruises seyahatlerinin de tur operatöründen özel fiyatlarla rezerve edilebileceğini yazarken, 2-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak gemi seyahatlerinde yüzde 20, 30 Mayıs-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak gemi seyahatlerinde ise yüzde 15 indirim uygulanacağının altını çizdi.

Intourist tur operatörü ise Türkiye için erken rezervasyonların 15 Mart’a kadar süreceğini vurgularken, rezervasyon onayından sonraki 3 gün içinde turistlerin yüzde 15 ön ödeme yapmaları gerekiyor.

İntourist, turistlerin tur maliyetinin geri kalanını varıştan 14 gün önce ödemeleri gerektiğine dikkat çekerken, müşterilerin kalkıştan 21 gün önce turu iptal etmesi durumunda ödeme işlem masrafları düşülerek tur harcamalarını iade etme garantisi veriyor. (Gazetem.ru)

ATOR da uyarmışı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) uzmanları, Rus turistlere zam gelmeden Türkiye'ye yönelik tur planlarının bir an önce yapmaları gerektiğini bildirdi.