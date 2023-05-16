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Dünya Rus bankalarına hesap engeli! Dost ülkeler'de de sorun yaşıyor! Flaş sözler: Bankalar agresif şekilde denetlenecek
Dünya

Rus bankalarına hesap engeli! Dost ülkeler'de de sorun yaşıyor! Flaş sözler: Bankalar agresif şekilde denetlenecek

Yeniakit Publisher
2023-05-16 21:42:00 - 2023-05-16 21:49:17
Rus bankalarına hesap engeli! Dost ülkeler'de de sorun yaşıyor! Flaş sözler: Bankalar agresif şekilde denetlenecek

Rus bankalara yaptırımlar sonrasında dolar ve euro gibi para birimleriyle işlem yapmakta zorlanan Rus bankaları, “dost ülkelerin” bankalarında hesap açmakta da sorun yaşamaya başladı.

Yaptırımlar sonrasında dolar ve euro gibi para birimleriyle işlem yapmakta zorlanan Rus bankaları, “dost ülkelerin” bankalarında hesap açmakta da sorun yaşamaya başladı.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Guznov, “dost ülkelerde” muhabir bankalarla döviz işlemi yapmanın çok zor hale geldiğini söyledi.

Merkez Bankası, yaptırımlar nedeniyle büyük bankaların yanı sıra küçük bankaların da yurt dışında döviz işlemleri yapmak için muhabir bankalarda hesap açmalarına izin vermişti.

Turkrus'a göre: Uygulama sekiz aydır yürürlükte olmasına rağmen, 100’ü aşkın banka arasından yalnızca 20 bankanın yabancı muhabir bankalarda hesap açabildikleri belirtiliyor. Bankalar daha agresif şekilde denetlenecek.

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