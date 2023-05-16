Rusya ile Polonya arasında 'anıt' krizi! Rus yetkili beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Nota verildi

Rusya'nın İrkutsk şehri yakınlarında bulunan "Rusya'da siyasi baskıya uğramış Polonyalı kurbanlar anıtının" kaldırılması nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota verdiklerini açıkladı. Polonya anıtının yanı sıra yakında bulunan Litvanyalı kurbanların anısına dikilmiş ahşap haçın da kaldırıldığını belirten Krajewski, baskının kurbanlarını milliyetlerine göre ayırmadıklarını, kendileri için her iki anıtın da çok değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Yurtdışındaki Polonya toplumu tarafından finanse edilen Polonya anıtının 2015 yılında yerel makamların izniyle dikildiğini hatırlatan Krajewski, Polonya ve Litvanya anıtlarının kaldırılarak bilinmeyen bir yere götürülmesine karşı olduklarını dile getirdi. Krajewski, Büyükelçilik olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na verdikleri notada çok önemli anma yeri olan iki anıtın kaldırılma sebebini ve nereye götürüldüklerini sorduklarını söyledi.

Rusya-Polonya ilişkilerinde tansiyon yüksek

İrkutsk şehri yakınlarındaki "Rusya'da siyasi baskıya uğramış Polonyalılar Anıtı" Sovyetler Birliği'nde 1930'lu yıllardaki kitlesel baskı sonucu hayatını kaybetmiş Polonyalıların gömülü olduğu mezarlığın yanında bulunuyordu. Bir süredir diplomatik ilişkileri sorunlu olan Polonya ve Rusya, son dönemde Varşova Belediyesi'nin Rusya Büyükelçiliği'ne bağlı olarak eğitim veren lise binasına el koyması, Karadeniz'de devriye görevi yapan Polonya Sınır Koruma uçağına bir Rus SU-34 savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması nedeniyle karşılıklı olarak birbirlerine protesto notası vermişti.



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