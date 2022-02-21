Rus askerlerinin şok eden görüntüleri ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz, tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. ABD her fırsatta Rusya'nın saldırıya geçeceğini açıklarken, Ruslar ise böyle bir planlarının olmadıklarını ifade ediyor. Ancak bu açıklamalarına rağmen Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya, dünyanın gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyada yayıldı

Öte yandan Rus askerlerine ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti. Rusya'nın elit motorize birliğinde bulunan 100'den fazla askeri, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Halk onlara yiyecek ve su getiriyor

İddiaya göre 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.



Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.