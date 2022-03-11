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Dünya Rus askerlerine böyle seslendiler: Uçağını getir 1 milyon doları götür
Dünya

Rus askerlerine böyle seslendiler: Uçağını getir 1 milyon doları götür

Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu "UKROBORONPROM", hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:15:00 - 2022-03-11 15:16:02

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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