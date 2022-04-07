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Dünya 'Rus askerleri Ukrayna'da kadın ve çocuklara tecavüz etti!'
Dünya

'Rus askerleri Ukrayna'da kadın ve çocuklara tecavüz etti!'

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, Buça’daki mağdurlara yardım etmek için kurdukları telefon hattına çok sayıda çağrı geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 11:40:00 -
'Rus askerleri Ukrayna'da kadın ve çocuklara tecavüz etti!'

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, Buça’daki mağdurlara yardım etmek için kurdukları telefon hattına çok sayıda çağrı geldiğini söyledi.

BBC’nin sorularını yanıtlayan Denisova yaşları 14-24 arası değişen en az 25 kız ve kadından, Rus askerlerinin kendilerine tecavüz ettiğine dair telefon aldıklarını aktardı.

Denisova “Tecavüz Rus askerlerinin yeni silahı” diye konuştu.

Rusya Buça’da yaşananlara yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

Kaynak: BBC Türkçe, Mepa News

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