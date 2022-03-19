Rus askerleri bile isyan etti: Hastane olduğunu söylemediler

Rusya hava kuvvetlerinin 9 Mart’ta Mariupol şehrinde hastaneyi bombalaması Rus askerlerini de isyan ettirdi.

Yakalanan üç Rus pilot hastane saldırısını “Neonazi uygulaması” olarak nitelendirdi. Bu tür “terör saldırılarının” devam etmesi hâlinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı ‘ayaklanacaklarını’ ifade eden pilotlar “Er geç ülkemize döneceğiz. Çoğu asker de bizimle aynı düşüncede” dedi. Alexei adlı bir pilot “Kimi, nereyi bombalayacağımıza biz karar vermiyoruz. Emir komuta dâhilinde bu saldırılar yapılıyor” diye konuştu. Öte yandan Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde bir apartman ve kamu binasını vuran Rus ordusu, iki kişinin ölümüne, altı kişinin yaralanmasına yol açtı. Harkov’da üniversite binasına yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken yoğun saldırılara maruz kalan Mariupol’de şehrin yüzde 90’ı yıkıldı.