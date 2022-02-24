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Dünya Rus askeri konvoyu Donbas yolunda
Dünya

Rus askeri konvoyu Donbas yolunda

Rus ordusuna ait tanklardan oluşan yaklaşık 200 araçlık konvoy, Donbas'a doğru gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 01:51:00 - 2022-02-24 01:58:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.

Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

Rus ordusuna ait tanklar Donbas yolunda

Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Kremlin: Yardım istediler

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.

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