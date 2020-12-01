Rus aşısını olan "20 kişi Covid-19'a yakalandı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Rusya'nın ürettiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının testlerinde, aşının birinci dozunu alan 20 kişinin virüs kaptığı iddia edildi.

"Bu kişilerin aşı olduktan sonra virüs kaptığı doğru değil"

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da Enstitüsü Direktörü olan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.

Bağışıklık 42. günde oluşuyor

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Yazın yapılan ilk aşama aşılanmada hiç kimse virüs kapmadı. Tarasov, "Sputnik V" aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin kovid-19'a yakalanmadığını söyledi.

Rus aşısı yüzde 92 etkili bir aşı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı. Rusya ön denemeler sonucunda "Sputnik V" aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı