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Gündem Rus aşısını olan "20 kişi Covid-19'a yakalandı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama
Gündem

Rus aşısını olan "20 kişi Covid-19'a yakalandı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Koronavirüs salgınına karşı Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşının ilk dozunu alan 20 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. Konu ile ilgili konuşan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid-19 olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı. Bağışıklık 42. günde gelişiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:16:00 -
Rus aşısını olan "20 kişi Covid-19'a yakalandı" iddiası! Rusya'dan flaş açıklama

Rusya'nın ürettiği "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısının testlerinde, aşının birinci dozunu alan 20 kişinin virüs kaptığı iddia edildi.

"Bu kişilerin aşı olduktan sonra virüs kaptığı doğru değil"

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da Enstitüsü Direktörü olan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Kovid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.

Bağışıklık 42. günde oluşuyor

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Yazın yapılan ilk aşama aşılanmada hiç kimse virüs kapmadı. Tarasov, "Sputnik V" aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin kovid-19'a yakalanmadığını söyledi.

Rus aşısı yüzde 92 etkili bir aşı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı. Rusya ön denemeler sonucunda "Sputnik V" aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı

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Yorumlar

mehmet

saçmalığa bak ya 42 gün bağışıklık kazanacakmış kim dayanır o güne kadar.
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