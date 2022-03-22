Rus analistten çarpıcı "Türkiye" çıkışı

Rusya'nın en yüksek tirajlı federal gazetelerinden Moskovski Komsomolets'in yazarı Mihail Rostovski, "Ukrayna ihtilafından kazançlı çıkacakların bir kısmı şu anda bile net bir şekilde belli. Bu tür devletlerin en çarpıcı örneği Türkiye" diye yazdı.

Rusya'nın en yüksek tirajlı federal gazetelerinden Moskovski Komsomolets'in yazarı Mihail Rostovski'nin kaleme aldığı yazıda Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak" sözleri hatırlatılarak, "Ne kadar mantıklı ve dengeli. Rusların kulağı için ne güzel, Türkiye'nin kendisi için ne kadar yararlı sözler" yorumu yapıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Devamında yazar, "Bu pozisyonu alan Erdoğan, siyasi sermayesini bariz biçimde artırdı. Ayrıca Batılı şirketler siyasi yaptırımlarla çekildiğinde, Rusya'daki geniş ekonomik fırsatlardan Türk iş dünyasının yararlanmasını ve boşalan bir nişi işgal etmesini kim engelleyebilir?" diye sordu.

"Sabırla beklemeli"

Rostovksi "Bizler, aynı derecede ağır yaralanmış ulusal gurura sahip iki güçlü Avrasya devletiyiz. Rusya'nın ayaklar altına alınan stratejik itibarını yeniden tesis etme yönündeki kararlı girişimi, Türkiye için bir şans sağlıyor. Sadece sabırla beklemesi, dünyanın güç merkezleri arasında zarafetle manevra yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.