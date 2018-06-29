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Rus ajansı Sputnik'ten Erdoğan'a yönelik algı operasyonu

Rus haber ajansı Sputnik, Yenişafak gazetesinin haberini çarptırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim zaferini gölgelemek istedi. Ajans haberi seçimlerde Suriyeli sığınmacıların oy verdiği izlenimi uyandıracak başlıkla verdi.

29 Haziran 2018 Cuma 21:01
Rus ajansı Sputnik'ten Erdoğan'a yönelik algı operasyonu

YENİAKİT.COM.TRRusya merkezli haber ajansı Sputnik, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim zaferini gölgelemenin çabası içine girdi.

Rus haber ajansı, Yenişafak gazetesinden Emrah Yeşilduman'ın haberini "Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde, sandıktan Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı" başlığıyla çarpıtarak verdi.

Sputnik; bu başlıkla, Suriyeli mültecilerin oy kullandığı imasında bulunarak halkı kışkırtmak istedi.

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Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde, sandıktan Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı

Yenişafak gazetesinden Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'in seçim meydanlarında yürüttükleri Suriyeli karşıtı kampanya ters tepti.

Habere göre, Suriyelilerin en çok yaşadığı Kilis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Hatay'daki sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.
Erdoğan, 130 bin nüfusu olan ve bir o kadar da Suriyelinin yaşadığı Kilis'te yüzde 70, AK Parti ise yüzde 50 oy aldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "4.5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Bayram'da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 11 Haziran'da yapılan partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaat ederek, "4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep'te iftar edeceğiz" demişti.

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Suriyeli karşıtı politika tutmadı: Akşener ve İnce 7 ilde hüsrana uğradı

Erken seçim kararının ardından halkın karşısına çıkan muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarındanMuharrem İnce ve Meral Akşener’in seçim meydanlarındaki Suriyeli karşıtı politikaları seçmende karşılık bulmadı. Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı.

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığına aday olan CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ve İyi Parti’nin adayı Meral Akşener’in Suriyeli karşıtı izlediği politika çok tartışılmıştı. Suriye’de 7 yılı geriden bırakan iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyelileri hedefe koyarak, Avrupa’daki gibi göçmen karşıtı bir politika yürüten ve Akşener ve İnce’nin söylemlerinin bir karşılığının olmadığını Kilis, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Hatay’daki sandık sonuçları ortaya koydu. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarında Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ilde sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci çıktı. İnce ve Akşener ise seçim meydanlarında dile getirdiği Suriyeli karşı politikaları ters teperek beklediklerini alamadılar.

Suriyelilerin en çok yaşadığı 7 ildeki oy dağılımı gösteren infografik.

130 bin nüfusu olan ve bir o kadar da Suriyeli’nin yaşadığı Kilis’te Erdoğan yüzde 70, AK Parti ise yüzde 50 oy aldı.

Meral Akşener veMuharrem İnce, seçim sürecinde ‘Suriyelileri geri göndereceğiz, yardımları keseceğiz’ derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Güvenli bölge oluşturduktan sonra zaten Suriyeli kardeşlerimiz kendileri dönecektir’ ifadelerini kullanmıştı.

“Ülkelerine göndereceğiz”

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayıMeral Akşener, 11 Haziran’da yapılan partisinin Kahramanmaraş mitinginde, Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini vaadederek, “4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep’te iftar edeceğiz” demişti.

“Bayrama giden Suriyelileri almam”

CHP’nin adayı Muharrem İnce ise katıldığı bir televizyon programında “4.5 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Bayram’da gidiyor 72 bin kişi, 1 hafta 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Eğer sen gidip 10 gün kalıp geri gelebiliyorsan kal orada devamlı. Ne diye geliyorsun, tatile mi geliyorsun? Demek ki şartların uygun. Gittikten sonra kapatırım kapıyı kalırsın. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:01
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Kahramanmaraş
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Gaziantep
  7. Bursa
  8. Adana
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Sputnik
  11. Muharrem İnce
  12. Meral Akşener

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