Rus ajanı olabilir diye Almanya, 'Siber Güvenlik Teşkilatı' Başkanını...
Almanya'da Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı Başkanı Arne Schoenbohm Rus istihabaratı ile iletişime geçtiği gerekçesiyle görevden alındı.
Almanya'da Ulusal Siber Güvenlik Teşkilatı Başkanı Arne Schoenbohm Rus istihabaratı ile iletişime geçtiği gerekçesiyle görevden alındı.
AFP'nin Alman hükümetinden aldığı bilgilere göre, Arne Schoenbohm'un Rus istihbaratı ile iletişime geçtiği tespit edilmişti.
10 Ekim'de basına yansıyan haberlerde, Schoenbohm'un görevden alınmasının beklendiği ifade edilmişti.
Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Schoenbohm hakkında çıkarılan raporların 'dikkatle incelendiği' ve 'kapsamlı bir biçimde araştırıldığı' bildirilmişti.
Bugün itibarıyla Schoenbohm resmi olarak görevden alındı. Schoenbohm'un Rusya ile bağlantıları olduğu belirtildi.
Almanya son dönemde bombalı saldırı girişimleri ve sabotajlarla gündeme geliyordu.
Bu girişimlerde Rusya'nın parmağı olduğu ileri sürülüyordu.
Kaynak. Mepa News