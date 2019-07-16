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Rumların ret yanıtına KKTC’den net cevap

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar krizinin sonlandırılması yönünde gelen teklifi reddetmesiyle ilgili, “Rum liderliği işbirliği ve diyaloğu geliştirip çözüm sürecini kolaylaştırmak yerine, gerginlik siyasetini tercih etmektedir” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 18:36
Rumların ret yanıtına KKTC’den net cevap

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar krizinin sonlandırılması yönünde gelen teklifi reddetmesiyle ilgili, “Rum liderliği işbirliği ve diyaloğu geliştirip çözüm sürecini kolaylaştırmak yerine, gerginlik siyasetini tercih etmektedir” dedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Güney, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in KKTC tarafından sunulan Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik öneriyi olumsuz yanıltmasını değerlendirdi. Yapılan görüşmeye dair detay veren Akıncı, “Bugün Sayın Rum Lider Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti başkanlarının, sunduğumuz önerilere hep birlikte olumsuz tavır sergilemiş olmalarından üzüntü duyduğumu belirmek istiyorum. Hidrokarbon olayını iki toplum arasında bir işbirliği alanına dönüştürmeyi ve gerginleşen ortamı yatıştırmayı hedefleyen önerilerimizin reddediliş gerekçelerini de hayretle karşıladığımı belirtmeliyim” dedi.



“Kıbrıs’ta bütünlüklü çözümü en çok isteyen Kıbrıs Türk Halkı olmuştur”


Rum yönetimi tarafından yapılan açıklamadaki iddialarının asılsız olduğunu belirten Akıncı, “Yapılan açıklamada, önerimizin ‘dikkatleri çözüm hedefi ve Kıbrıs sorununun özünden başka yöne çevirmeyi amaçladığını’ ayrıca, ‘Kıbrıs halkının tümünün çıkarlarına hizmet etmediğini’ iddia etmişlerdir. Herkes bilmektedir ki Kıbrıs’ta bütünlüklü çözümü en çok isteyen, statükodan en büyük zararı gören Kıbrıs Türk Halkı olmuş, bunu sadece lafta değil 2004 referandumunda ve 2017 Crans Montana’daki konferansta da kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.



“Sonuç odaklı bir müzakerenin başlayamamasının sebebi olarak Rum Kesim”


Sonuç odaklı bir müzakerenin başlayamamasının sebebi olarak Rum Kesimini işaret eden Akıncı, “Şu anda çözüm doğrultusunda sonuç odaklı bir müzakere sürecinin olmamasının nedeni, Kıbrıs Türk tarafı değil, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını ısrarla reddetmekte olan Rum tarafıdır.Bunun yanında önerilerimiz hidrokarbon olayında Rum tarafının iddiasının aksine, her iki toplumun da işbirliğini ve ortak yararını gözetmektedir.Rum tarafı ise bunu Kıbrıs Türk halkını yok sayarak tek başına yürütme iddiasındadır” şeklinde konuştu.



“Rum liderliği işbirliği ve diyalog yerine, gerginlik siyasetini tercih etmektedir”


Akıncı, “Hidrokarbon alanında ortak komite çerçevesinde işbirliği yapılması, çözümü engelleyen değil tam tersine çözüme giden yolu kısaltan bir etki yapacaktır. Ne yazık ki, Rum liderliği işbirliği ve diyaloğu geliştirip çözüm sürecini kolaylaştırmak yerine, gerginlik siyasetini tercih etmektedir. Bu tutumun Kıbrıs’ta ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği açıktır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:36
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