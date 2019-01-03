0553 313 94 23

Rumlar Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere şikayet etti!

Güney Kıbrıs, Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri hazmedemeyerek Türkiye'yi BM'ye şikayet etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:03
Rumlar Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere şikayet etti!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini BM'ye şikayet etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektupla şikayette bulundular

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi'nin BM'deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu'nun 'Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki devam eden kışkırtıcı ve yasa dışı faaliyetleri konusunda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektupla şikayette bulunduğunu yazdı.

12 Aralık tarihli mektubun 31 Aralık tarihinde BM Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığı ve araştırma gemisinin yasa dışı faaliyetlerine odaklandığı ileri sürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:03
  1. ABD
  2. BM
  3. Güney Kıbrıs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar etkisini gösteriyor! Araçlar yolda kaldı
    1. Kar etkisini gösteriyor! Araçlar yolda..
    2. "Müteahhitlerimiz, Pakistan'da da..
    3. Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi
    4. İsrail'den ABD'ye tepki: Şoktayız
    5. Gümüşhane tedirgin! Vatandaşlar 'bu..
    6. Arap dünyası Esed ile normalleşiyor!..
    7. Fenerbahçe, Antalya'daki ilk..
    8. Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı..
    9. "Netflix'in Suudi Arabistan sansürü..
    10. Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını..
    11. Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
    12. Rumlar Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere..
    13. Kardemir Karabükspor'da ikinci yarı..
    14. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    15. Akademisyen Şenel'in katil zanlısı..
    16. Somali’de 4,2 milyon kişi yardıma..
    17. Hakan Atilla, temyiz başvurusunda..
    18. ABD'den vatandaşlarına kritik uyarı: O..
    19. Altuğ Verdi Temsilciler Semineri,..
    20. Nahda'dan Suriye'de uzlaşı çağrısı
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?