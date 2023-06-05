Rumlar Türk şirketini satın aldı! Acun Ilıcalı ile ilgili dikkat çeken detay

Rum şirket, Türkiye’den firma aldı, yatırım yaptı. Rum şirket Larnaka merkezli oyun şirketi Azur Games’e ait Al Games.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, Türkiye'nin siyasi olarak tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden son 2 haftada iki önemli ekonomik adım geldi.

İlki geçen hafta ilk kez bir Rum merkezli şirket, Türkiye’de ofis açmıştı.

Yatırım yaptılar

Ancak ikinci adım, ilkini gölgede bırakacak türden.

İlk kez Rum merkezli bir şirket, Türkiye’den firma aldı, dolayısıyla yatırım yaptı. Yatırım yapan Larnaka merkezli oyun şirketi Azur Games’e ait Al Games.

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Dubaili gözüken Rum şirket

Her ne kadar Al Games, Dubaili bir şirket olarak görünse de Rum merkezli Azur Games’in bir iştiraki. Azur’a ait Al Games, Türk oyun şirketi Good Job Games Bilişim Yazılım ve Pazarlama A.Ş’nin oyun portföyünü satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

Acun Ilıcalı'nın amcaoğlu

6 yılda 35’den fazla oyun üreten Good Job Games’in kurucusu ise İlker Ilıcalı. 100’den fazla çalışanı olan Good Job Games’in kurucusu ve CEO’su İlker Ilıcalı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da amcaoğlu.

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