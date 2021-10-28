Rümeysa Şen olayında yalanlar ve gerçekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetten sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Şen'e ilişkin olarak, kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilginin yanlış olduğunu ifade ederek, " Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır" dedi. Koca, "Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" dedi.

Yeni Asya Gazetesi, kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen ile ilgili ’36 saat nöbet hiçbir yerde yok’ manşetini attı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rümeysa Şen ile ilgili yapılan çarpıtmalara ilişkin konuştu.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, "Hükmen de olsa şehit statüsünde olan bir insanla karşı karşıyayız. Böyle bir acıklı tablo karşısında Erdoğan’ı devirmek için sahtekarlık yapılmasının hiçbir alemi yok. Fahrettin Koca’nın ise çıkıp ‘36 saat değil şu kadar’ demesi lazımdı. Bunları aydınlığa kavuşturmamız lazım. Eğer 36 saat çalışıp hayatını kaybettiyse Rümeysa hakkını vermiştir. ‘Polis ya da savcı, mesaim bitti, ben gidiyorum’ diyebilir mi? Ama Ekrem İmamoğlu bunu yapar. Ama bu tarz meslekleri yapanlar işi yarım bırakıp gidemezler. Türk Tabipler Birliği çözüm söylesin. Ne yapılması lazım? Bu kadar imkanlar sağlanmış, Türk Tabipler Birliği 100 hastaya bakılmamasını söylüyor. Ne yapmak gerekiyor peki?" dedi.