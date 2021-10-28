  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rümeysa Şen olayında yalanlar ve gerçekler
Gündem

Rümeysa Şen olayında yalanlar ve gerçekler

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen ile ilgili ortaya atılan iddialara dair konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:46:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetten sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Şen'e ilişkin olarak, kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilginin yanlış olduğunu ifade ederek, " Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır" dedi. Koca, "Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" dedi.

Yeni Asya Gazetesi, kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Şen ile ilgili ’36 saat nöbet hiçbir yerde yok’ manşetini attı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rümeysa Şen ile ilgili yapılan çarpıtmalara ilişkin konuştu.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan  Karahasanoğlu, "Hükmen de olsa şehit statüsünde olan bir insanla karşı karşıyayız. Böyle bir acıklı tablo karşısında Erdoğan’ı devirmek için sahtekarlık yapılmasının hiçbir alemi yok. Fahrettin Koca’nın ise çıkıp ‘36 saat değil şu kadar’ demesi lazımdı. Bunları aydınlığa kavuşturmamız lazım. Eğer 36 saat çalışıp hayatını kaybettiyse Rümeysa hakkını vermiştir. ‘Polis ya da savcı, mesaim bitti, ben gidiyorum’ diyebilir mi? Ama Ekrem İmamoğlu bunu yapar. Ama bu tarz meslekleri yapanlar işi yarım bırakıp gidemezler. Türk Tabipler Birliği çözüm söylesin. Ne yapılması lazım? Bu kadar imkanlar sağlanmış, Türk Tabipler Birliği 100 hastaya bakılmamasını söylüyor. Ne yapmak gerekiyor peki?" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!
Gündem

Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatına canlı yayında meydan okudu: Gel o vurgunları konuşalım!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk’e canlı yayında meydan okudu. Mansur Yavaş’ın ..
Zincir marketler vatandaşın üzerine böyle çökmüş! İşte 'kirli oyunu' ifşa eden Whatsapp konuşmaları...
Ekonomi

Zincir marketler vatandaşın üzerine böyle çökmüş! İşte 'kirli oyunu' ifşa eden Whatsapp konuşmaları...

Fahiş gıda fiyatları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla denetimlerin sıkılaştırıldığı zincir market yetkililerinin kendi araları..
MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!
Gündem

MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD'nin F-35 konusundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay