Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk toprağa verildi
Dün hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin efsane ismi ünlü şarkıcı Arif Şentürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında vefat eden usta sanatçı, Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Rumeli türkülerinin efsane ismi ünlü şarkıcı Arif Şentürk’ten dün hayranlarını üzen haber gelmişti. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Arif Şentürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törende Şentürk'ün oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti. Şentürk, kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Arif Şentürk'ün cenazesine eşi Müge, kızı İnci Kılıcı, oğulları Uğur ve Ercan Şentürk, kardeşi Hacı Sabri Şentürk Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun önceki şimdiki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Medipol Başakşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.