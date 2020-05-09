Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden 7 bin aileye gıda kolisi

İSTANBUL (AA) - Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen bazı STK'lar, İstanbul genelinde 7 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bakliyattan baharata kadar birçok mutfak ihtiyacının içerisinde bulunduğu kolilerle 4 veya 6 kişilik ailenin 1 aylık temel mutfak gereksinimlerini gidermesi düşünüldü.

Hazırlanan erzak kolilerinde temel gıda ihtiyaçlarıyla birlikte Anneler Günü hediyesi de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler, yaptıkları yardımların büyük bir kısmının zekat bağışlarından oluştuğunu aktararak, Rumeli camiasından insanların yaptıkları bağışların da faaliyetlerini sürdürmede önemli rol oynadığını kaydetti.

Derneğin genel başkan vekili Özcan Sönmez de yardım edilen insanların mutfak veya sağlık ihtiyaçlarının yanında morallerinin yükseltilmesinin de bir ihtiyaç olduğunu belirterek, annelere küçük hediyelerle sürpriz yapmak istediklerini ifade etti.

