Rum yetkili duyurdu: Rumlar milyonlarca mülteciler konusunda kararı! 20 bin Euro ceza'ya...

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu Lüksemburg'da yapılan AB İç Konular ve Adalet Konseyi’nin mülteciler ve sığınma konularında kurulması kararlaştırılan Avrupa ülkelerinin zorunlu dayanışma mekanizmasının Güney Kıbrıs için önemine vurgu yaptı.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre, mültecilerle ilk muhatap olan İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin uzun süredir talep ettiği düzenlemeyi “tarihi” diye niteledi. Çeşitli düzenlemelere ek olarak benimsenen mekanizma, ülkesine üçüncü ülke vatandaşı almayı kabul etmeyen Avrupa ülkelerinin, mülteci başına 20 bin Euro ceza ödemesini öngörüyor.