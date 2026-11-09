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Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

Galatasaray forması giyen Luas Torreira geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Gelecekte Boca'da oynamak istediğini belirtti.

#2
Foto - Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

Lucas Torreira'nın açıklamaları şöyle: -Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım.

#3
Foto - Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

-Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey.

#4
Foto - Lucas Torreira ‘en büyük hayalim’ diyerek duyurdu! Okan Buruk ne yapacak?

-Milli takıma her çağrıldığımda çok mutlu oluyorum, özellikle de kendi ülkemde tekrar oynamaktan mutluyum. Halkla yeniden yakınlaşmak ve insanların kendilerini bir oyuncu grubunun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Milli takımın imajını değiştirmek istiyoruz.

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