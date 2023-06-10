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Dünya Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı
Dünya

Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 18:55:00 - 2023-06-10 19:19:21
Papa'nın sağlık durumu merakla beklenirken ameliyatının ardından o isim dikkat çeken açıklama yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un beklenmedik ameliyatının ardından bir isim daha açıklama yaptı. Açıklama yapan isim karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecinin yolunda gittiği, gelecek hafta da hastanede kalacağı açıklandı.

 Ameliyat edilen Papa'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecinin yolunda gittiği, gelecek hafta da hastanede kalacağı açıklandı.

Roma'daki Gemelli Hastanesinde çarşamba günü üç saatlik bir operasyon geçiren ve hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilen Papa'nın sağlık durumuna ilişkin, doktoru tarafından bilgilendirme yapıldı.

Papa'yı ameliyat eden doktoru Prof. Dr. Sergio Alfieri, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 86 yaşındaki Papa Franciscus'un, genel iyileşme sürecinin ve yaşamsal bulgularının iyi olduğunu belirtti.

Alfieri, Papa'nın iyileşme sürecinin sekteye uğramaması için karındaki fıtığı onaran ağı kaplayan dikişlerin olduğu kısma baskı uygulayacak fiziksel hareketlerinin de kısıtlandığını aktardı.
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Doktor Alfieri, Papa'nın kan tahlilleri ve göğüs röntgen sonuçlarının iyi olduğunu, herhangi bir kardiyolojik ya da solunum sıkıntısının olmadığını da kaydetti.

Papa Franciscus'a iki yıl önce kalın bağırsak operasyonunu da yapan isim olan Alfieri, iyileşme prosedürünün iyi gitmesi ve sonraki tüm aktivitelerine en iyi fizik kondisyonda dönebilmesi için Papa'ya gelecek hafta boyunca hastanede kalmasını tavsiye ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini dile getirdi.

2021'DE KALIN BAĞIRSAK AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

2013'te, Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Papa Franciscus, 4 Temmuz 2021'de yine Gemelli Hastanesinde kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de, İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, kısa süre önce de bu kez nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.

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